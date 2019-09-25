«Нужно прямо сейчас»: жителей Челябинска просят помочь с ремонтом исторического особняка

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-25T12:02:53+03:00

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Волонтеры «Том Сойер Фест» попросили горожан о помощи в реставрации особняка купца Рябинина на улице Каслинской.

— Друзья, мы не справляемся. Нам нужны 10 (а лучше больше) добровольцев, которые помогут зашлифовать главный фасад и все покрасить. Управимся за несколько дней, если возьмемся за это вместе, — сообщили организаторы. — Зима близко, и мы понимаем ваше желание остаться дома, но делать нужно прямо сейчас, потом работать будет невозможно — сами видите, погода нас не жалует. Когда выходит солнце, мы сразу идем на фасады, не теряя ни минуты.

Добровольцам обещают дать все инструменты, рабочую одежду, а также чай и горячий ужин после рабочего дня.

— Посвятите несколько дней доброму делу — особняк Рябинина станет украшением города, и следующие поколения будут вспоминать о вас с теплом и благодарностью. Мы постараемся, чтобы это место стало открытым для всех, — пишут волонтеры.

Также все желающие могут помочь деньгами, которые пойдут на покупку стойматериалов. Реквизиты — на странице «Том Сойер Фест в Челябинске» в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU