«Нужно прямо сейчас»: жителей Челябинска просят помочь с ремонтом исторического особняка
Волонтеры «Том Сойер Фест» попросили горожан о помощи в реставрации особняка купца Рябинина на улице Каслинской.
— Друзья, мы не справляемся. Нам нужны 10 (а лучше больше) добровольцев, которые помогут зашлифовать главный фасад и все покрасить. Управимся за несколько дней, если возьмемся за это вместе, — сообщили организаторы. — Зима близко, и мы понимаем ваше желание остаться дома, но делать нужно прямо сейчас, потом работать будет невозможно — сами видите, погода нас не жалует. Когда выходит солнце, мы сразу идем на фасады, не теряя ни минуты.
Добровольцам обещают дать все инструменты, рабочую одежду, а также чай и горячий ужин после рабочего дня.
— Посвятите несколько дней доброму делу — особняк Рябинина станет украшением города, и следующие поколения будут вспоминать о вас с теплом и благодарностью. Мы постараемся, чтобы это место стало открытым для всех, — пишут волонтеры.
Также все желающие могут помочь деньгами, которые пойдут на покупку стойматериалов. Реквизиты — на странице «Том Сойер Фест в Челябинске» в соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU