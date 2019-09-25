В Челябинской области ударило током краснокнижного орла
Крупную птицу с крючковатым клювом жители одной из деревень Челябинской области нашли под столбом линии электропередач. Лапы пернатого были вытянуты назад. Люди немедленно позвонили в областное министерство экологии. Инспектор ведомства выехал в деревню.
Выяснилось, что ранен орел-могильник — краснокнижкая птица, особо охраняемая в России, Казахстане, Азербайджане. Обследование показало, что у орел пострадал от удара током.
Сейчас пернатый на лечении в приюте «Спаси меня!» ветврача Карена Даллакяна. Кстати, в приюте живет семь орлов-могильников. Все они — калеки.
Кстати, если вы обнаружили раненую птицу или зверя, звоните в министерство экологии Челябинской области по телефону (351) 264-74-41.
Ждут звонков в Фонде «Спаси меня» тел. (351) 792-95-78, 278-88-28 и в областной организации «Челябинское орнитологическое общество» тел.: +7-950-749-4409.
Не стоит пытаться вылечить птицу или животное самостоятельно: это опасно и для найденыша, и для человека. Если находка внесена в Красную книгу, инициатива может оказаться уголовно наказуемой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU