В Челябинской области ударило током краснокнижного орла

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-25T12:09:42+03:00

Орел-могильник на лечении в приюте Карена Даллакяна. Фото: ЧОО "Челябинское орнитологическое общество".

Редкая птица на излечении у ветврача Кареная Даллакяна.

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Крупную птицу с крючковатым клювом жители одной из деревень Челябинской области нашли под столбом линии электропередач. Лапы пернатого были вытянуты назад. Люди немедленно позвонили в областное министерство экологии. Инспектор ведомства выехал в деревню.

Выяснилось, что ранен орел-могильник — краснокнижкая птица, особо охраняемая в России, Казахстане, Азербайджане. Обследование показало, что у орел пострадал от удара током.

Сейчас пернатый на лечении в приюте «Спаси меня!» ветврача Карена Даллакяна. Кстати, в приюте живет семь орлов-могильников. Все они — калеки.

Кстати, если вы обнаружили раненую птицу или зверя, звоните в министерство экологии Челябинской области по телефону (351) 264-74-41.

Ждут звонков в Фонде «Спаси меня» тел. (351) 792-95-78, 278-88-28 и в областной организации «Челябинское орнитологическое общество» тел.: +7-950-749-4409.

Не стоит пытаться вылечить птицу или животное самостоятельно: это опасно и для найденыша, и для человека. Если находка внесена в Красную книгу, инициатива может оказаться уголовно наказуемой.

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ИСТОЧНИК KP.RU