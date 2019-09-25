2019-09-25T12:43:34+03:00
Общество

Челябинский зоопарк объявил сбор тыкв для питомцев

Из них животным сделают тарелки и интересные игрушки
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Маленькие хвостатые используют тыквы, как домики. Фото: Челябинский зоопаркМаленькие хвостатые используют тыквы, как домики. Фото: Челябинский зоопарк
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Зоопарк вновь обратился за помощью к челябинцам. Сотрудники ищут для питомцев тыквы. Если в этом году вы собрали богатый тыквенный урожай, и вам его некуда девать — несите в зоопарк. Тут ему найдут применение.

— Из тыкв получаются прекрасные ароматные тарелки для наших питомцев, очень интересные игрушки, да и вообще необычное и увлекательное обогащение среды обитания в условиях неволи, — рассказали в Челябинском зоопарке.

Зоологи объясняют, что угощать питомцев тыквой не будут, потому что вся пища для животных должна пройти ветеринарный контроль.

Тыквы можно оставить на кассе зоопарка. По всем вопросам звонить по номеру 8 (351) 263-18-64, доб. 333, либо писать на почту metodist@chelzoo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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