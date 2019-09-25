2019-09-25T14:21:20+03:00
Происшествия

Жителям Кургана грозит тюрьма за дебош в аэропорту Челябинска

Нетрезвая парочка оскорбляла полицейского и накидывалась на него с тумаками
Ольга АНТОНОВА
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К теплому морю самолет улетел без дебоширов из Кургана.К теплому морю самолет улетел без дебоширов из Кургана.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Алкоголем жители Кургана, 31-летний мужчина и 46-летняя женщина, накачались до рейса ЧелябинскАнталья. 22 сентября, в аэропорту, перед вылетом, парочка решила покуражиться.

По версии следствия, в зале вылета международного сектора курганцы вступили в словесный конфликт с работником аэропорта.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, унять дебоширов прибыл наряд полицейских. Представители авиакомпании «Ред Вингс» на борт самолета агрессивных пассажиров не пустили.

Сотрудники транспортной полиции доставили курганцев в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту. При этом, мужчина публично оскорбил нецензурной бранью полицейского, а женщина накидывалась на силовика с кулаками.

Вместо путешествия на море жителей Кургана ждет следствие по уголовному делу. Их подозревают в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Курганцам грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный штраф.

Дебош в аэропорту Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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