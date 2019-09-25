Алексей Текслер работает над формированием бюджета

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-25T15:08:47+03:00

Алексей Текслер с заместителями и министрами работает над проектом бюджета региона на три года. Фото: gubernator74.ru

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В резиденции губернатора идет работа над формированием областного бюджета на 2020-2022 годы.

— Главное, из чего мы исходим при формировании бюджета, — это улучшение качества жизни южноуральцев. Поэтому в проекте нашего основного финансового документа на предстоящее трехлетие будут отражены наказы жителей Челябинской области, которые неоднократно звучали во время встреч в территориях. Особый приоритет — реализация национальных проектов. Людям нужна качественная и доступная медицина, образование, хорошие дороги и жилье. Конечно, продолжим заниматься благоустройством и газификацией городов и районов области, -подчеркнул Алексей Текслер.

Усилится социальная направленность бюджета. В приоритете — здравоохранение, дошкольное и школьное образование и спорт, сельское хозяйство, утилизация ТКО. Деньги пойдут и на решение накопившихся проблем в ЖКХ, увеличится финансирование программ газификации и благоустройства.

На особом контроле правительства — подготовка региона с 75-летию Победы. Важнейшая емкая тема отразится в проекте бюджета на 2020 год.

Проект областного бюджета будет рассмотрен на октябрьском заседании правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU