Алексей Текслер работает над формированием бюджета
В резиденции губернатора идет работа над формированием областного бюджета на 2020-2022 годы.
— Главное, из чего мы исходим при формировании бюджета, — это улучшение качества жизни южноуральцев. Поэтому в проекте нашего основного финансового документа на предстоящее трехлетие будут отражены наказы жителей Челябинской области, которые неоднократно звучали во время встреч в территориях. Особый приоритет — реализация национальных проектов. Людям нужна качественная и доступная медицина, образование, хорошие дороги и жилье. Конечно, продолжим заниматься благоустройством и газификацией городов и районов области, -подчеркнул Алексей Текслер.
Усилится социальная направленность бюджета. В приоритете — здравоохранение, дошкольное и школьное образование и спорт, сельское хозяйство, утилизация ТКО. Деньги пойдут и на решение накопившихся проблем в ЖКХ, увеличится финансирование программ газификации и благоустройства.
На особом контроле правительства — подготовка региона с 75-летию Победы. Важнейшая емкая тема отразится в проекте бюджета на 2020 год.
Проект областного бюджета будет рассмотрен на октябрьском заседании правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU