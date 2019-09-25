2019-09-25T15:51:30+03:00
Общество

С дорог в Челябинской области исчезнут камеры-«треноги»

Губернатор Алексей Текслер отказался от услуг частных компаний по фиксации нарушений ПДД
Поделиться:
Треноги уступят место стационарным комплексам. Так решил губернатор. Фото: gubernator74.ruТреноги уступят место стационарным комплексам. Так решил губернатор. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Уже в следующем году с региональных дорог исчезнут передвижные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Область отказывается от услуг частных компаний.

Эксперты говорят, что трудно себе представить более необъективных оценщиков, чем частные сборщики штрафов. Они не заинтересованы в профилактике нарушений, главное — выручка. Потому не брезговали и засадами, и даже сами иногда становились причиной ДТП.

Деньги областного бюджета потратят на современные стационарные посты.

— Я принял решение со следующего года не продлевать контракт на фотовидеофиксацию так называемых передвижных мобильных камер, в народе их еще называют треногами. Контракт действует до конца года, и к компаниям, предоставляющим этот вид услуг, у жителей нашей области накопилось большое количество претензий и вопросов, в том числе на неправомерное, ошибочное выставление штрафных квитанций. Средства (это порядка 110 миллионов рублей) направим на стационарные посты, они будут размещены в тех местах, которые, по мнению ГИБДД, являются проблемными, где происходит наибольшее количество аварий. Таких точек на наших региональных дорогах областной ГИБДД определено чуть более двадцати. Со следующего года там должны появиться стационарные камеры, — заявил Алексей Текслер.

Новые комплексы будут фиксировать скорость движения автомобиля на протяжении определенного участка дороги, об их появлении водителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки.

Места для их установки определит областная Госавтоинспекция.

Подрядчика выберут по результатам конкурсных процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поселок Шагол под Челябинском оцепили из-за военного снаряда
Под Челябинском оцепили военный городок и не пускают жителей
Жителя Челябинской области отправили в колонию за нападение на продавца киоска
Из больницы №1 Челябинска уволился главврач-депутат
В Магнитогорске несколько дней ищут 46-летнюю женщину
Пригласили не всех: суд отложил рассмотрение дела экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Обвиняемого в насилии над сиротами в интернате под Челябинском отправили в СИЗО
Магнитогорец, которого «похоронили» в соцсетях, поедет на шоу «Давай поженимся!»
На Северо-Западе Челябинска для спортшколы «Трактора» построят хоккейный центр за 1,2 млрд рублей
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Алексей Текслер работает над формированием бюджета
Жителям Кургана грозит тюрьма за дебош в аэропорту Челябинска
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
В Челябинске жильцы многоэтажек в дождь дежурят на крышах
Челябинский зоопарк объявил сбор тыкв для питомцев
В Челябинской области ударило током краснокнижного орла
«Нужно прямо сейчас»: жителей Челябинска просят помочь с ремонтом исторического особняка
Молодая мама из Челябинска продает домашнее варенье, чтобы купить дом
В санатории под Челябинском закрыли столовую после отравления ребенка
В Челябинской области пропал 12-летний школьник
На границе с Казахстаном в Челябинской области нашли застреленного сотрудника ФСБ
Рабочие, которые красят в розовый дом в центре Челябинска, чувствуют себя героями интернета
В центре Челябинска установят памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Жители частного сектора в Челябинске переживают, что им не включат отопление в этом году
Под Челябинском в аварию попала машина Сосновской районной больницы
Матч «Трактора» с «Ак Барсом» войдет в Книгу рекордов России