С дорог в Челябинской области исчезнут камеры-«треноги»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-25T15:51:30+03:00

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Уже в следующем году с региональных дорог исчезнут передвижные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Область отказывается от услуг частных компаний.

Эксперты говорят, что трудно себе представить более необъективных оценщиков, чем частные сборщики штрафов. Они не заинтересованы в профилактике нарушений, главное — выручка. Потому не брезговали и засадами, и даже сами иногда становились причиной ДТП.

Деньги областного бюджета потратят на современные стационарные посты.

— Я принял решение со следующего года не продлевать контракт на фотовидеофиксацию так называемых передвижных мобильных камер, в народе их еще называют треногами. Контракт действует до конца года, и к компаниям, предоставляющим этот вид услуг, у жителей нашей области накопилось большое количество претензий и вопросов, в том числе на неправомерное, ошибочное выставление штрафных квитанций. Средства (это порядка 110 миллионов рублей) направим на стационарные посты, они будут размещены в тех местах, которые, по мнению ГИБДД, являются проблемными, где происходит наибольшее количество аварий. Таких точек на наших региональных дорогах областной ГИБДД определено чуть более двадцати. Со следующего года там должны появиться стационарные камеры, — заявил Алексей Текслер.

Новые комплексы будут фиксировать скорость движения автомобиля на протяжении определенного участка дороги, об их появлении водителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки.

Места для их установки определит областная Госавтоинспекция.

Подрядчика выберут по результатам конкурсных процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU