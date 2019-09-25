На Северо-Западе Челябинска для спортшколы «Трактора» построят хоккейный центр за 1,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-25T15:41:39+03:00

Комплекс с двумя катками, бассейном, общежитием, стадионом и медцентром планируют открыть уже в конце 2021 года

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Проект хоккейного центра за 1,2 млрд рублей анонсировал министр спорта Челябинской области Леонид Одер на заседании в мэрии. Областной чиновник сообщил, что в районе Тополиной аллеи (район улиц Академика Макеева, Академика Королева, Героя Родионова и Комсомольского проспекта) в следующем году начнется строительство регионального центра для хоккейной школы. Здесь будут заниматься порядка тысячи хоккеистов всех возрастов.

На участке выстроят спорткомплекс с двумя ледовыми катками, общежитием, бассейном (25х16 метров), медицинским центром и стадионом. Финансирование пойдет, в основном, из федерального бюджета. Цена вопроса — 1,2 млрд. рублей. Открытие намечено на конец 2021 года.

Министр отметил, что губернатор Челябинской области также обращался к президенту России с просьбой построить на этом участке общеобразовательную школу на 825 мест, спортинтернат и керлинг-центр. Такое решение президентом принято, но потребует дополнительного финансирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU