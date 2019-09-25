2019-09-25T16:03:49+03:00
Общество

Магнитогорец, которого «похоронили» в соцсетях, поедет на шоу «Давай поженимся!»

Парня пригласили выбрать себе невесту
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com личная страница Владимира АфанасьеваФото: vk.com личная страница Владимира Афанасьева
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Житель Магнитогорска Владимир Афанасьев получил приглашение от «Первого канала». История парня, которому жестоко отомстила бывшая жена друга, заинтересовала продюсеров шоу о любви «Давай поженимся» и они решили подобрать ему невесту.

— 1 октября улетаю. Может, смогу кого-нибудь найти себе на программе. Утром сразу начинаются съемки, а ночью уже возвращаюсь обратно. Перелет, проезд и питание оплачивают организаторы, — сообщил магнитогорец сайту «Челябинск Сегодня».

По словам Владимира, он совсем не волнуется перед съемками. В качестве советника с ним поедет тот самый друг и крестный Владимир.

Напомним, Владимир Афанасьев прославился тем, что избавил своего друга от неверной супруги. Он доказал товарищу, что жена ему изменяет. За это брошенная барышня отомстила Владимиру. Девушка разместила в социальной сети ложное сообщение о его смерти. После чего парню пришлось несколько дней доказывает знакомым, что он живой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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