В Магнитогорске несколько дней ищут 46-летнюю женщину
В Магнитогорске пропала Надежда Крашенинникова (Янулис). С 21 сентября женщина перестала выходить на связь.
— Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза серые, — рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт». — Было одета в фиолетовую утепленную жилетку, черную толстовку с капюшоном, черных джинсах и зеленых кроссовках.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Крашенинниковой Надежды Владимировны, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU