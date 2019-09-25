В Магнитогорске несколько дней ищут 46-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-25T17:19:08+03:00

Женщина пропала несколько дней назад

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В Магнитогорске пропала Надежда Крашенинникова (Янулис). С 21 сентября женщина перестала выходить на связь.

— Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза серые, — рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт». — Было одета в фиолетовую утепленную жилетку, черную толстовку с капюшоном, черных джинсах и зеленых кроссовках.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Крашенинниковой Надежды Владимировны, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU