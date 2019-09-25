Жителя Челябинской области отправили в колонию за нападение на продавца киоска

СЕГОДНЯ 18:07 2019-09-25T18:08:17+03:00

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Утром 9 ноября прошлого года пьяный мужчина пришел к торговому павильону в Кыштыме и начал требовать деньги. Он нанес женщине-продавцу множество ударов ножом.

— После того как женщина стала кричать, осужденный убежал. Потерпевшей в больнице была оказана необходимая медицинская помощь, — рассказал старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Суд признал мужчину виновным по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой». Преступник получил 11,5 лет исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU