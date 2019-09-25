Под Челябинском оцепили военный городок и не пускают жителей
— Что там в городке происходит, развернули менты машину у КПП, не пускают всех, — пишет Иван Петров в группе «Шагол Челябинск ЧВВАКУШ»
Жители поселка сообщают, что оцеплена часть поселка, где расположены жилые дома. Пользователи соцсетей строят разные версии случившегося. Кто-то предполагает, что ловят маньяка, который накануне напал на девочку.
Новость дополняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем происшествия?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU