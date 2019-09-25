2019-09-25T18:36:02+03:00
Происшествия

Под Челябинском оцепили военный городок и не пускают жителей

Нельзя проехать к жилым домам
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Оцеплена часть поселка, где расположены жилые дома.Оцеплена часть поселка, где расположены жилые дома.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

— Что там в городке происходит, развернули менты машину у КПП, не пускают всех, — пишет Иван Петров в группе «Шагол Челябинск ЧВВАКУШ»

Жители поселка сообщают, что оцеплена часть поселка, где расположены жилые дома. Пользователи соцсетей строят разные версии случившегося. Кто-то предполагает, что ловят маньяка, который накануне напал на девочку.

Новость дополняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поселок Шагол под Челябинском оцепили из-за военного снаряда
Жителя Челябинской области отправили в колонию за нападение на продавца киоска
Из больницы №1 Челябинска уволился главврач-депутат
В Магнитогорске несколько дней ищут 46-летнюю женщину
Пригласили не всех: суд отложил рассмотрение дела экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Обвиняемого в насилии над сиротами в интернате под Челябинском отправили в СИЗО
Магнитогорец, которого «похоронили» в соцсетях, поедет на шоу «Давай поженимся!»
На Северо-Западе Челябинска для спортшколы «Трактора» построят хоккейный центр за 1,2 млрд рублей
С дорог в Челябинской области исчезнут камеры-«треноги»
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Алексей Текслер работает над формированием бюджета
Жителям Кургана грозит тюрьма за дебош в аэропорту Челябинска
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
В Челябинске жильцы многоэтажек в дождь дежурят на крышах
Челябинский зоопарк объявил сбор тыкв для питомцев
В Челябинской области ударило током краснокнижного орла
«Нужно прямо сейчас»: жителей Челябинска просят помочь с ремонтом исторического особняка
Молодая мама из Челябинска продает домашнее варенье, чтобы купить дом
В санатории под Челябинском закрыли столовую после отравления ребенка
В Челябинской области пропал 12-летний школьник
На границе с Казахстаном в Челябинской области нашли застреленного сотрудника ФСБ
Рабочие, которые красят в розовый дом в центре Челябинска, чувствуют себя героями интернета
В центре Челябинска установят памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Жители частного сектора в Челябинске переживают, что им не включат отопление в этом году
Под Челябинском в аварию попала машина Сосновской районной больницы
Матч «Трактора» с «Ак Барсом» войдет в Книгу рекордов России