Под Челябинском оцепили военный городок и не пускают жителей

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-25T18:36:02+03:00

Нельзя проехать к жилым домам

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— Что там в городке происходит, развернули менты машину у КПП, не пускают всех, — пишет Иван Петров в группе «Шагол Челябинск ЧВВАКУШ»

Жители поселка сообщают, что оцеплена часть поселка, где расположены жилые дома. Пользователи соцсетей строят разные версии случившегося. Кто-то предполагает, что ловят маньяка, который накануне напал на девочку.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU