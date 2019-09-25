2019-09-25T19:00:10+03:00
Происшествия

Поселок Шагол под Челябинском оцепили из-за военного снаряда

На месте работает ОМОН
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Снаряд нашли на стройкеСнаряд нашли на стройкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Поселок Шагол из-за подозрительного устройства, похожего на бомбу. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

— Во время строительных работы, экскаватор копал землю и нашел подозрительный предмет, похожий на военный снаряд, — сообщил наш собеседник. — На место выехал ОМОН Росгвардии. Проводится обследование. Пока до конца не известно, что там.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, сегодня вечером силовики оцепили военный городок и не пускают жителей.

— Везде ходят вооруженные люди, перекрыли проезд к жилым домам. Нас развернули возле памятнику самолету, — рассказала жительница поселка Ирина. — Но мы знаем, как проехать окольными путями проселочной дорогой, и уже добрались до дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Живете в поселке Шагол?

Расскажите, что происходит нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Челябинском оцепили военный городок и не пускают жителей
Жителя Челябинской области отправили в колонию за нападение на продавца киоска
Из больницы №1 Челябинска уволился главврач-депутат
В Магнитогорске несколько дней ищут 46-летнюю женщину
Пригласили не всех: суд отложил рассмотрение дела экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Обвиняемого в насилии над сиротами в интернате под Челябинском отправили в СИЗО
Магнитогорец, которого «похоронили» в соцсетях, поедет на шоу «Давай поженимся!»
На Северо-Западе Челябинска для спортшколы «Трактора» построят хоккейный центр за 1,2 млрд рублей
С дорог в Челябинской области исчезнут камеры-«треноги»
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Алексей Текслер работает над формированием бюджета
Жителям Кургана грозит тюрьма за дебош в аэропорту Челябинска
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
В Челябинске жильцы многоэтажек в дождь дежурят на крышах
Челябинский зоопарк объявил сбор тыкв для питомцев
В Челябинской области ударило током краснокнижного орла
«Нужно прямо сейчас»: жителей Челябинска просят помочь с ремонтом исторического особняка
Молодая мама из Челябинска продает домашнее варенье, чтобы купить дом
В санатории под Челябинском закрыли столовую после отравления ребенка
В Челябинской области пропал 12-летний школьник
На границе с Казахстаном в Челябинской области нашли застреленного сотрудника ФСБ
Рабочие, которые красят в розовый дом в центре Челябинска, чувствуют себя героями интернета
В центре Челябинска установят памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Жители частного сектора в Челябинске переживают, что им не включат отопление в этом году
Под Челябинском в аварию попала машина Сосновской районной больницы
Матч «Трактора» с «Ак Барсом» войдет в Книгу рекордов России