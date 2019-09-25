Поселок Шагол под Челябинском оцепили из-за военного снаряда
Поселок Шагол из-за подозрительного устройства, похожего на бомбу. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.
— Во время строительных работы, экскаватор копал землю и нашел подозрительный предмет, похожий на военный снаряд, — сообщил наш собеседник. — На место выехал ОМОН Росгвардии. Проводится обследование. Пока до конца не известно, что там.
Как сообщал ранее КП-Челябинск, сегодня вечером силовики оцепили военный городок и не пускают жителей.
— Везде ходят вооруженные люди, перекрыли проезд к жилым домам. Нас развернули возле памятнику самолету, — рассказала жительница поселка Ирина. — Но мы знаем, как проехать окольными путями проселочной дорогой, и уже добрались до дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU