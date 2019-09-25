Поселок Шагол под Челябинском оцепили из-за военного снаряда

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-25T19:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Поселок Шагол из-за подозрительного устройства, похожего на бомбу. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

— Во время строительных работы, экскаватор копал землю и нашел подозрительный предмет, похожий на военный снаряд, — сообщил наш собеседник. — На место выехал ОМОН Росгвардии. Проводится обследование. Пока до конца не известно, что там.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, сегодня вечером силовики оцепили военный городок и не пускают жителей.

— Везде ходят вооруженные люди, перекрыли проезд к жилым домам. Нас развернули возле памятнику самолету, — рассказала жительница поселка Ирина. — Но мы знаем, как проехать окольными путями проселочной дорогой, и уже добрались до дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Живете в поселке Шагол?

Расскажите, что происходит нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU