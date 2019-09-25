В Росгвардии официально рассказали, почему оцепили городок авиабазы Шагол под Челябинском

СЕГОДНЯ 19:39 2019-09-25T19:49:50+03:00

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В ведомстве сообщили, что при проведении работ в поселке Шагол был обнаружен подозрительный предмет.

— На место выехала инженерно-техническая группа ОМОН, — прокомментировали в пресс-службе Росгвардии. — Что это, мы пока не знаем и сможем рассказать только по окончании проверки.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, сегодня вечером силовики оцепили военный городок и не пускают жителей. Впрочем, местные знают, как попасть домой в объезд.

— Везде ходят вооруженные люди, перекрыли проезд к жилым домам. Нас развернули возле памятника самолету, — рассказала жительница поселка Ирина. — Но мы знаем, как проехать окольными путями проселочной дорогой, и уже добрались до дома.

Известно, что боеприпас нашли на стройке. По неофициальной информации, его обнаружил житель Новоказанцево и привез военным на тракторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU