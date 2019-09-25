Какая боль: «Трактор» «всухую» крупно уступил «Ак Барсу»

СЕГОДНЯ 19:55 2019-09-25T20:19:09+03:00

Четыре шайбы в свои ворота черно-белые пропустили за первые 10 минут игры

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Это одно из самых обидных поражений челябинцев в новейшей истории. «Трактор» уступил казанскому клубу со счетом 0:6. А первые четыре шайбы «Ак Барс» сумел забросил за первые 10 минут игры!

Патрис Кормье, Кирилл Петров и дважды воспитанник «Трактора» Вячеслав Основин распечатали ворота черно-белых.

После этого игра была фактически сделана. Андрей Педан и Данис Зарипов во втором периоде довели счет до 6:0 в свою пользу.

В третьем отрезке матча «Трактор» не смог распечатать ворота «Ак Барса».

Кстати, статистика бросков в створ ворот у команд практически одинаковая. У «Трактора» — 35, у «барсов» — 31.

Следующий матч черно-белые проведут 27 сентября в Челябинске с «Барысом» (начало в 19.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU