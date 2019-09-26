«Готовь сани летом»: житель Зауралья выгулял салазки по асфальту

СЕГОДНЯ 05:43 2019-09-26T05:43:33+03:00

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Очевидцы сфотографировали в Кургане мужчину с детскими санками. Он вез на них лист металла. Все бы ничего, но в Зауралье еще не выпал снег.

— Картинка со звуком. Аж зубы сводит, — комментируют фотографию, выложенную во «ВКонтакте», пользователи соцсети.

Действительно, глядя на такое, представляешь скрежет металла по асфальту.

Зауральцы не смогли объяснить поступок мужчины, но придумали десятки подписей к снимку: «Готовь сани летом», «Обкатка перед сезоном», «эпатаж по-Кургански» и т. д.

Кстати, снег в Зауралье синоптики прогнозируют на выходные.

С санками по асфальту. Зачем? Фото: vk.com/kurgan

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ИСТОЧНИК KP.RU