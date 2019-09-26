Жители Челябинской области обнаружили в лесу экзотического ядовитого паука

СЕГОДНЯ 06:12 2019-09-26T06:22:44+03:00

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Жители Магнитогорска увидели во время прогулки по лесу необычного паука — крупный, черный, бархатный, с красным брюшком. Словно из тропиков. Сфотографировали его, а дома через интернет выяснили, что за членистоногий им встретился.

— В Приморском обнаружили сегодня вот такого паука. Как оказалось, это ядовитый паук Божья коровка, еще его называют паук эрезус. Занесен в Красную книгу, — написали магниторгоцы в соцсетях и прикрепили фото необычного паука.

В комментариях несколько пользователей рассказали, что тоже видели такого паука. И не только в лесу, даже во дворе дома.

А этого паука южноуральцы встретили во дворе. Фото: vk.com/«Черное&Белое Магнитогорск»

Однако при встрече с эрезусом нужно быть осторожными. Паук агрессивный и ядовитый. Но яд слабый, место укуса болит и опухает, как после укуса пчелы. Серьезной опасности не несет.

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ИСТОЧНИК KP.RU