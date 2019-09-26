«Никому не нужен»: в Магнитогорске полиция нашла на улице трехлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-26T06:20:46+03:00

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Это объявление в группе «Черное&Белое Магнитогорск» взбудоражило общественность.

— В детской больнице N3 (ул. Суворова, 100) в 8-м инфекционном отделении лежит трехлетний потеряшка. Найден на улице полицейскими. Говорит, что у него есть папа Вова, мама Оля и брат Данил. Видно, что ребенок домашний. Но его никто не ищет. Пожалуйста, отзовитесь все, кто возможно знает Арсения или его семью! — опубликовали сообщение в паблике.

Некоторые подписчики группы узнал мальчика. Он ходил в детский сад с их детьми, но с 9 сентября там не появлялся. Звонили маме — телефон недоступен. Поехали к ребенку домой.

— Папа в запое, и полиция про все это в курсе. Никому ребенок не нужен! — написала Наталия Зайцева.

В комментариях отозвался старший брат Арсения. Он утверждает, что мальчик не терялся.

— Мы сами полицию вызвали. С ним все хорошо будет. Бабушка ему никто, поэтому им занимается опека, — написал школьник Данил.

История пока непонятная. Администрация паблика «Черное&Белое Магнитогорск» утверждает, что опубликованная информация проверена. Мы ждем подтверждения от полиции.

— У меня жена с сыном лежат в этой больнице. Мы этому мальчику вещи привезли, да печенюшек дали. Парень хороший, общительный. А родители и брат, который отозвался, даже не пришли к нему, — написал Сергей Ковалев.

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ИСТОЧНИК KP.RU