В Челябинской области до конца недели будет холодно и снежно

СЕГОДНЯ 07:06 2019-09-26T07:12:24+03:00

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Погода на Южном Урале будет холодная до конца недели. Днем +4, +9, а ночью столбики термометров опустятся до -5. К тому же все дни будет пролетать снег. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинске сегодня и завтра ожидается +6, +8, без существенных осадков. В субботу и воскресенье +5,+7, дождь.

Из-за непогоды отопительный сезон начался раньше обычного. В квартиры челябинцев тепло стало поступать в среду, 25 сентября. В соцсетях жители пишут, что трубы горячие еще не везде. Крайний срок включения отопления в домах — 27 сентября. Поэтому, если у вас в квартире еще холодно, немного потерпите, скоро тепло дойдет и до вас.

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ИСТОЧНИК KP.RU