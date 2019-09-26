В Челябинской области до конца недели будет холодно и снежно
Погода на Южном Урале будет холодная до конца недели. Днем +4, +9, а ночью столбики термометров опустятся до -5. К тому же все дни будет пролетать снег. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
В Челябинске сегодня и завтра ожидается +6, +8, без существенных осадков. В субботу и воскресенье +5,+7, дождь.
Из-за непогоды отопительный сезон начался раньше обычного. В квартиры челябинцев тепло стало поступать в среду, 25 сентября. В соцсетях жители пишут, что трубы горячие еще не везде. Крайний срок включения отопления в домах — 27 сентября. Поэтому, если у вас в квартире еще холодно, немного потерпите, скоро тепло дойдет и до вас.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU