Снаряд, найденный в поселке Шагол под Челябинском, уничтожили взрывом

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-26T07:34:32+03:00

Несмотря на сильную коррозию, он мог рвануть в любой момент

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Специалисты Росгвардии установили, что подозрительный предмет, найденный 25 сентября в поселке Шагол, является 122-миллиметровым артиллерийским снарядом. Несмотря на сильную коррозию, он мог взорваться.

— После нескольких часов тщательной специальной подготовки к транспортировке, бойцы ОМОН вывезли снаряд на полигон и уничтожили накладным зарядом. После повторного осмотра места взрыва, остатков, представляющих опасность для граждан, не обнаружено, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в областном управлении Росгвардии.

Напомним, боеприпас нашли во время работ на стройке. На место приехал ОМОН, военный городок оцепили на некоторое время.

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ИСТОЧНИК KP.RU