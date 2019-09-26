Снаряд, найденный в поселке Шагол под Челябинском, уничтожили взрывом
Специалисты Росгвардии установили, что подозрительный предмет, найденный 25 сентября в поселке Шагол, является 122-миллиметровым артиллерийским снарядом. Несмотря на сильную коррозию, он мог взорваться.
— После нескольких часов тщательной специальной подготовки к транспортировке, бойцы ОМОН вывезли снаряд на полигон и уничтожили накладным зарядом. После повторного осмотра места взрыва, остатков, представляющих опасность для граждан, не обнаружено, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в областном управлении Росгвардии.
Напомним, боеприпас нашли во время работ на стройке. На место приехал ОМОН, военный городок оцепили на некоторое время.
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ИСТОЧНИК KP.RU