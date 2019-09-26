2019-09-26T07:45:20+03:00
Общество

Родителей трехлетнего «потеряшки» в Магнитогорске хотят привлечь к административной ответсвенности

Полиция установила их личности
Ирина КАРЕЛИНА
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С родителями малыша разбирается полицияС родителями малыша разбирается полиция
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25 сентября в магнитогорском паблике в ВК появилось объявление о трехлетнем потеряшке, которого не забирают родители. Якобы, его нашла на улице полиция, и сейчас мальчик находится в больнице. Пост написали его соседи по палате. Историю горячо обсуждают в соцсети.

— Раньше детей искали, а теперь — родителей! Мир сошел с ума! — комментируют интернет-пользователи.

Некоторые подумали, что это фейк. Так как на днях по соцсетям гуляла очень похожая история: примерно такого же возраста мальчик, тоже найден в Магнитогорске. Но тогда полиция прокомментировала: такого не было, это вброс. Видимо, какой-то интернет-паблик решил хайпануть на чувствах родителей.

— Это другая история. Сотрудники полиции установили законных представителей ребенка. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, — рассказала КП-Челябинск начальник пресс-службы УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Подробностей пока не раскрывают. Однако, отметили, что сотрудники полиции не находили ребенка на улице, история немного другая.

Напомним, знакомые семьи сообщили в комментариях под постом, что отец мальчика запил. А старший брат написал: «Мы сами вызвали полицию».

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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