Сергея Таскаева назначили ректором ЧелГУ
Сергея Таскаева утвердили в должности ректора ЧелГУ. Приказ о его назначении подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
— Доктор физико-математических наук, доцент Сергей Таскаев исполняет обязанности ректора ЧелГУ с 23 июля. За это время он сформировал управленческую команду, заручился поддержкой партнеров вуза и начал реализацию ряда проектов по его дальнейшему развитию, — рассказали в пресс-службе ЧелГУ.
Таскаев будет возглавлять вуз пять лет. Работать в должности ректора он начнет с 27 сентября.
ДОСЬЕ «КП»
Сергею Таскаеву 42 года. Родился в Челябинске, в семье преподавателей высшей школы. Окончил ЧелГУ. Работал здесь на кафедре физики, далее — проректором по научной работе. Возглавлял физический факультет. Сергей Валерьевич почетный работник сферы образования РФ. Женат, воспитывает троих сыновей.
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ИСТОЧНИК KP.RU