В Челябинской области прекращены поиски 12-летнего подростка
В Копейске нашелся 12-летний школьник. Он пропал 15 сентября. Ушел утром из дома и не вернулся. Ребенка больше 10 дней разыскивали родственники, полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
— Найден, жив, — написали поисковики в социальных сетях вечером 25 сентября.
Где все это время находился школьник, волонтеры не уточнили. Судя по комментариям копейчан под ориентировками в соцсетях, мальчика часто видели в разных частях города и торгово-развлекательных комплексах. Он просил деньги у прохожих на проезд.
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ИСТОЧНИК KP.RU