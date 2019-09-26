В Челябинской области прекращены поиски 12-летнего подростка

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-26T08:42:25+03:00

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В Копейске нашелся 12-летний школьник. Он пропал 15 сентября. Ушел утром из дома и не вернулся. Ребенка больше 10 дней разыскивали родственники, полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Найден, жив, — написали поисковики в социальных сетях вечером 25 сентября.

Где все это время находился школьник, волонтеры не уточнили. Судя по комментариям копейчан под ориентировками в соцсетях, мальчика часто видели в разных частях города и торгово-развлекательных комплексах. Он просил деньги у прохожих на проезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU