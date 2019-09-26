2019-09-26T09:22:20+03:00
Общество

Богатые продуктовые ряды, инновационные разработки, экспортные возможности — на «АГРО 2019»

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1—3 октября в Челябинске пройдет 26-я областная агропромышленная выставка «АГРО 2019» — главное аграрное событие региона, где демонстрируются достижения в сельском хозяйстве, в жизни сельских территорий. Местом проведения выставки вновь станет Ледовая Арена «Трактор» и открытые площадки вокруг нее.

Торжественное открытие выставки состоится в 10.00 часов 1 октября.

В это же время в выставочном зале Ледовой арены начнут работу широкие ряды с обилием натуральных продуктов, произведенных на Южном Урале. Это около 100 предприятий, среди которых крупнейшие производители («Ариант», «Равис», «Чебаркульская птица», «Союзпищепром», «Калинка», «Таврия», «Ситно»), а также фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Перед Ледовой ареной развернутся экспозиции сельскохозяйственных районов со своими достижениями в аграрной сфере и социальном развитии. На протяжении трех дней жюри выставки будет оценивать экспозиции районов в смотрах-конкурсах: «Лучшие гастрономические ряды», «Народное творчество», «Лучшие мастера декоративно-прикладного искусства».

Сразу после торжественного открытия «Агро 2019» первые лица региона оценят экспозицию выставочного форума, последние достижения южноуральского агропрома, сельскохозяйственных районов, новинки сельхозтехники.

В рамках выставки пройдет IV Областной агропромышленный форум, в котором примут участие представители органов власти, руководители районов и предприятий, фермерских хозяйств, отраслевых ведомств, научно-образовательных учреждений. Здесь будут обсуждаться самые актуальные вопросы развития сельского хозяйства региона: развитие экспорта, новые инвестпроекты, поддержка малых форм хозяйствования (фермеры и сельхозкооперативы), вопросы высокотехнологичного земледелия, цифровизация в сельском хозяйстве, ветеринария.

3 октября с 15 до 16 часов состоится подведение итогов и награждение победителей дегустационного конкурса качества продукции, в котором принимают участие местные производители продуктов питания, а также конкурса «Инновации в АПК» и фольклорно-гастрономического фестиваля.

На протяжении всех дней работы «Агро-2019» посетителей ждет развлекательная программа, будет действовать контактный зоопарк. На «Территории здоровья» посетители выставки смогут поставить прививки от гриппа, пройти некоторые обследования и получить консультации врачей.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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