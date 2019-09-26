2019-09-26T09:24:25+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после падения ребенка с качелей в Челябинской области

Мальчик получил серьезные травмы
Валентина ВАГАНОВА
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Качели были неисправны.Качели были неисправны.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Снежинске травмировался 10-летний школьник, упав со сломанных качелей. У них была надломлена одна из стоек сиденья. Из-за этого ребенок получил тяжкий вред здоровью, и долгое время восстанавливался в больнице. Инцидент, который произошел еще летом во дворе дома по улице Свердлова, перерос в уголовное дело.

— Следователи провели доследственную проверку. По результатам нее возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. А также — виновные должностные лица, не обеспечившие безопасное пребывание на игровой площадке, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела взял на контроль и.о. руководителя следственного управления Степан Шульга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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