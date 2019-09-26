2019-09-26T09:57:43+03:00
Общество

Депутаты ЗСО Челябинской области досрочно прекратили полномочия омбудсмена

Маргарита Павлова назначена сенатором от Южного Урала
Инна КУМЕЙКО
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Маргариту Павлову наградили медалью.Маргариту Павлову наградили медалью.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Совмещать две должности по закону нельзя. Потому в адрес депутатов Законодательного Собрания поступило заявление от Маргариты Павловой о досрочном сложении полномочий. 20 сентября губернатор Текслер назначил Павлову представителем региона в Совете Федерации.

На сентябрьском заседании ЗСО просьбу Маргариты Николаевны удовлетворили. Поблагодарили экс-омбудсмена за плодотворную работу и наградили высшим региональным знаком отличия — медалью за заслуги в законотворческой деятельности.

Кто станет новым правозащитником? Журналисты предрекают эту должность депутату ЗСО «справедливороссу» Ольге Мухометьяровой.

Ольга Ивановна, скажем так, не давала жизни своим оппонентам в областном парламенте. Поэтому депутатское большинство, скорее всего, поддержит ее кандидатуру. Да и Мухометьярова подходит на роль омбудсмена. По первому образованию она педагог-биолог, по второму - юрист. И проблемы своего округа решала с присущей своему характеру настойчивостью. Кстати, в 2015 году Павлова и Мухометьярова встречались на политических дебатах на телевидении. Павлова, хоть и беспартийная, но отстаивала «ЕР».

ИСТОЧНИК KP.RU

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