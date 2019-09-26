В Челябинской области вырастут штрафы за уничтоженные деревья и раскопки на дорогах

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-26T10:03:31+03:00

За варварскую обрезку тоже не мешает штрафовать. Фото: Андрей СОКОЛОВ

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26 сентября на заседании ЗСОя одобрены увеличенные размеров штрафов за разруху. Закон важен для всех, ведь бардак в виде зияющих ям, вывороченных с корнями деревьев месяцами «украшают» дворы и улицы.

Итак, выросшие штрафы грозят:

1) если при земляных работах во время ремонта теплотрасс и прочих коммуникаций повреждены деревья и кустарники, нарушены конструкции дорог, тротуаров, других объектов и элементов благоустройства без письменного разрешения, если такое требуется.

Штраф: для граждан — от 1 до 5 тыс руб; для должностных лиц — от 5 до 50 тыс руб; для юрлиц — от 50 до 100 тыс руб.

2) При несоблюдении сроков работ.Штрафы — те же.

Кроме того, вводится наказание за несоблюдение сроков восстановления благоустройства. Как показывает практика, если с самими земляными расходами исполнители в сроки укладываются, то наведение порядка для многих — дело десятое. Штрафы — те же.

Законопроект принять в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU