В Челябинской области вырастут штрафы за уничтоженные деревья и раскопки на дорогах
26 сентября на заседании ЗСОя одобрены увеличенные размеров штрафов за разруху. Закон важен для всех, ведь бардак в виде зияющих ям, вывороченных с корнями деревьев месяцами «украшают» дворы и улицы.
Итак, выросшие штрафы грозят:
1) если при земляных работах во время ремонта теплотрасс и прочих коммуникаций повреждены деревья и кустарники, нарушены конструкции дорог, тротуаров, других объектов и элементов благоустройства без письменного разрешения, если такое требуется.
Штраф: для граждан — от 1 до 5 тыс руб; для должностных лиц — от 5 до 50 тыс руб; для юрлиц — от 50 до 100 тыс руб.
2) При несоблюдении сроков работ.Штрафы — те же.
Кроме того, вводится наказание за несоблюдение сроков восстановления благоустройства. Как показывает практика, если с самими земляными расходами исполнители в сроки укладываются, то наведение порядка для многих — дело десятое. Штрафы — те же.
Законопроект принять в первом чтении.
ИСТОЧНИК KP.RU