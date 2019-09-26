В Челябинской области прокуратура возбудила дело на Водоканал за то, что целый район несколько дней сидел без воды

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-26T09:59:59+03:00

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В Верхнем Уфалее жители Центрального районе несколько суток провели без воды. 22 сентября сломался насос водоподъемной скважины № 11. В детских садах, школах, а также многоквартирных домах началась «засуха». Водоканал подключил резервную скважину, но из-за низкой мощности насоса и большого количества потребителей поставка воды шла плохо. Много где она так и не появилась.

Подвоз воды жителям организовали, но технической. Пить ее нельзя и использовать при готовке тоже.

Прокуратура потребовала от главы города и руководителя МУП «МПО» Водоканал незамедлительно обеспечить население водоснабжением.

— В отношении юридического лица МУП «МПО» Водоканал возбуждено административное дело по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Оно направлено для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас водоснабжение в городе восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU