В Челябинской области прокуратура возбудила дело на Водоканал за то, что целый район несколько дней сидел без воды
В Верхнем Уфалее жители Центрального районе несколько суток провели без воды. 22 сентября сломался насос водоподъемной скважины № 11. В детских садах, школах, а также многоквартирных домах началась «засуха». Водоканал подключил резервную скважину, но из-за низкой мощности насоса и большого количества потребителей поставка воды шла плохо. Много где она так и не появилась.
Подвоз воды жителям организовали, но технической. Пить ее нельзя и использовать при готовке тоже.
Прокуратура потребовала от главы города и руководителя МУП «МПО» Водоканал незамедлительно обеспечить население водоснабжением.
— В отношении юридического лица МУП «МПО» Водоканал возбуждено административное дело по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Оно направлено для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Сейчас водоснабжение в городе восстановлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU