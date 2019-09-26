В элитном ЖК Челябинска эвакуировали офис
Около 11 часов в офисном центре жилого комплекса «Западный луч» в Челябинске сработала пожарная сигнализация.
— Сначала подумали, что ложная сработка, но затем попросили всех выйти. Я почувствовал запах жареного. Судя по всему, подгорело масло. Рядом с нами находится ресторан «Коза» — видимо, не досмотрели, — сообщил читатель КП-Челябинск.
Спустя 10 минут сотрудники вернулись на рабочие места. Они отмечают, что запах горелого чувствуется до сих пор.
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области прокомментировали, что пожарных на место не вызывали.
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ИСТОЧНИК KP.RU