2019-09-26T10:30:38+03:00
Общество

С трасс в Челябинской области уберут камеры-«треноги»

Их заменят стационарными комплексами
Валентина ВАГАНОВА
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На эти камеры поступило множество жалоб от автомобилистов.На эти камеры поступило множество жалоб от автомобилистов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С региональных дорог в следующем году исчезнут передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. Из-за многочисленных жалоб водителей область решила отказаться от услуг частных компаний. Вместо «треног» на трассах появятся стационарные посты.

— Я принял решение со следующего года не продлевать контракт на фотовидеофиксацию так называемых передвижных мобильных камер, в народе их еще называют треногами. Контракт действует до конца года, и к компаниям, предоставляющим этот вид услуг, у жителей нашей области накопилось большое количество претензий и вопросов, в том числе на неправомерное, ошибочное выставление штрафных квитанций. Средства (это порядка 110 миллионов рублей) направим на стационарные посты, — заявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, посты будут размещены на более 20 участках дорог, которые, по мнению ГИБДД, являются проблемными, где происходит наибольшее количество аварий. Подрядчика на их установку выберут по результатам конкурсных процедур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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