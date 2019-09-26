В Челябинской области парень пустил друга-бесправника за руль и попал с ним в ДТП
ДТП произошло в Саткинском районе на дороге Сатка-Бакал днем 25 сентября. 21-летний парень ехал по трассе, не справился с управлением и вылетел в кювет. Отечественная «двенашка» врезалась в дерево. Водитель и его друг получили травмы. Их госпитализировали в больницу.
— В ходе разбирательства по факту аварии было установлено, что машина принадлежит пострадавшему пассажиру. Он доверил автомобиль другу, у которого нет водительских прав, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Пострадавшие сейчас в больнице.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Возможно, парень обучал друга езде, потому посадил его за руль своей машины. Но, судя по всему, уроков он не усвоил. В ДТП разбираются госавтоинспекторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU