2019-09-26T11:45:37+03:00
Общество

Алексей Текслер встретился с кандидатами на посты министров социального блока

Губернатор провел встречу с Уполномоченным по правам ребенка Ириной Буториной и главврачом Областного перинатального центра Юрием Семеновым
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Алексей Текслер встретился с Ириной Буториной и Юрием Семеновым. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер встретился с Ириной Буториной и Юрием Семеновым. Фото: gubernator74.ru
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Кандидатов на пост министра социальных отношений и министра здравоохранения губернатору Алексею Текслеру представила первый заместитель Ирина Гехт.

Губернатор поставил перед претендентами на должности руководителей задачи по развитию сферы социальной защиты населения и здравоохранения:

— На вас возложена большая ответственность за жизнь и здоровье южноуральцев. Задачи по развитию системы социальных отношений и здравоохранения наиболее важные из всех задач, которые стоят перед правительством Челябинской области.

Южноуральцы критикуют состояние первичного звена здравоохранения. Чтобы сделать медицинскую помощь в небольших населенных пунктах доступной, в области развернута большая программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года на Южном Урале появится 24 ФАПа, а к концу 2024 г их число увеличится до 100.

— Ситуация с медициной на Южном Урале, как и во всей стране, непростая, — сказал Алексей Текслер, обращаясь к Юрию Семенову. — Финансирование здравоохранения как из федерального, так из областного бюджетов будет увеличено.

Ответственные задачи поставлены перед Ириной Буториной. Прежде всего, 100%-ное достижение показателей по национальным проектам, развитие сети социальных учреждений и внедрение новых форм социальной поддержки.

— У вас нет времени на раскачку, все решения, которые мы совместно принимаем, нужно незамедлительно воплощать в жизнь, — подытожил Алексей Текслер.

В заключение губернатор пожелал Ирине Буториной и Юрию Семенову успехов в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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