2019-09-26T12:38:34+03:00
Общество

Веселые старты для собак и их владельцев «Лохматый чемпион» в Челябинске перенесли на октябрь

Соревнования пройдут 26 октября
Андрей АБРАМОВ
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Соревнования «Лохматый чемпион» в Челябинске перенесли на 26 октября.Соревнования «Лохматый чемпион» в Челябинске перенесли на 26 октября.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Комсомолка» с большим удовольствием готовила соревнования «Лохматый чемпион» в Челябинске. К нам записались десятки участников и еще сотни зрителей должны были прийти смотреть на соревнования собак. Пройти они должны были в эту субботу. Мы искреннее надеялись, что будет тепло, но как всегда подвела погода. Поэтому соревнования переносятся на 26 октября. Сделаем их еще лучше!

Веселые старты переносим на крытую площадку кинологического клуба «Локус». Так что если по каким-то причинам вы и ваш питомец не попадали на первые соревнования, теперь у вас есть еще один шанс. Участие и вход для зрителей бесплатны.

Соревнования не профессиональные. Так что не стоит переживать, если дрессировка вашего собакена не идеальна. Подробности о подарках и правилах здесь.

Записаться на мероприятие можно, заполнив форму здесь. Или на почту anastasiya.mironova@phkp.ru. В заявке необходимо указать ФИО владельца, контактный телефон, породу собаки, кличку и вес. Количество мест ограничено!

ИСТОЧНИК KP.RU

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