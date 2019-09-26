Панайотов на концерте в Челябинске отказался от коробки конфет

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-26T13:38:05+03:00

Александр Панайотов выступил в Челябинске с новой программой «Исключительно твой» Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Но одну конфетку съел прямо на сцене

Изменить размер текста: A A

Певец Александр Панайотов влюбил в себя прекрасную половину Челябинска. Шквал аплодисментов, коробки конфет, цветы и игрушки — вот чем порадовали челябинские поклонницы талантливого артиста на концерте 25 сентября.

Дворец железнодорожников сиял огнями, встречая музыкального кумира. Обновленная телебашня приветствовала фирменной надписью «Челябинск». Новая программа «Исключительно твой» Александру удалась.

— Челябинцы, — обратился певец к публике, — эту песню я посвящаю вам, — и спел «Иду сквозь стены».

Вдохновленная поклонница в возрасте преподнесла Александру коробку конфет. Певец подарок не взял, но одну конфетку съел.

Весь концерт певец общался с дамами и приглашал их танцевать.

— Обновленный я, обновленный Челябинск, давайте радоваться жизни! — приговаривал артист.

Вместе с Александром выступила челябинка Юля Жукова, спев новую песню «Я никого и никогда так не любил».

Хит в исполнении Александра «Необыкновенная» поднял зал на ноги. Заполненные зрителями партер и балкон дружно светили фонариками и снимали шоу на мобильные телефоны.

Челябинки приветствовали своего кумира стояФото: Антонина СНЕГУРЕНКО

— Саша! Саша! — дружно скандировали девушки, даже когда артист покинул сцену.

А 13-летняя поклонница, с которой потанцевал Александр, сказала маме:

— Мама, это второй Билан! Он должен поехать на Евровидение!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/734323" frameborder="0"></iframe> Александр Панайотов на концерте в Челябинске с новой программой "Исключительно твой".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU