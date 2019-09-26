2019-09-26T13:38:05+03:00
Общество

Панайотов на концерте в Челябинске отказался от коробки конфет

Но одну конфетку съел прямо на сцене
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Александр Панайотов выступил в Челябинске с новой программой «Исключительно твой»Александр Панайотов выступил в Челябинске с новой программой «Исключительно твой»Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
Изменить размер текста:

Певец Александр Панайотов влюбил в себя прекрасную половину Челябинска. Шквал аплодисментов, коробки конфет, цветы и игрушки — вот чем порадовали челябинские поклонницы талантливого артиста на концерте 25 сентября.

Дворец железнодорожников сиял огнями, встречая музыкального кумира. Обновленная телебашня приветствовала фирменной надписью «Челябинск». Новая программа «Исключительно твой» Александру удалась.

— Челябинцы, — обратился певец к публике, — эту песню я посвящаю вам, — и спел «Иду сквозь стены».

Вдохновленная поклонница в возрасте преподнесла Александру коробку конфет. Певец подарок не взял, но одну конфетку съел.

Весь концерт певец общался с дамами и приглашал их танцевать.

— Обновленный я, обновленный Челябинск, давайте радоваться жизни! — приговаривал артист.

Вместе с Александром выступила челябинка Юля Жукова, спев новую песню «Я никого и никогда так не любил».

Хит в исполнении Александра «Необыкновенная» поднял зал на ноги. Заполненные зрителями партер и балкон дружно светили фонариками и снимали шоу на мобильные телефоны.

Челябинки приветствовали своего кумира стоя Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Челябинки приветствовали своего кумира стояФото: Антонина СНЕГУРЕНКО

— Саша! Саша! — дружно скандировали девушки, даже когда артист покинул сцену.

А 13-летняя поклонница, с которой потанцевал Александр, сказала маме:

— Мама, это второй Билан! Он должен поехать на Евровидение!

Александр Панайотов на концерте в Челябинске с новой программой "Исключительно твой".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карен Даллакян зовет домашних животных Челябинска на диспансеризацию
В Коркино возмутились важнейшим мероприятием в жизни района, которое провели пока все на работе
«Перевертмейстер» из Челябинска рассказала о самом страшном кошмаре
Веселые старты для собак и их владельцев «Лохматый чемпион» в Челябинске перенесли на октябрь
Алексей Текслер встретился с кандидатами на посты министров социального блока
В Челябинской области парень пустил друга-бесправника за руль и попал с ним в ДТП
Юная певица из Челябинска спела на «Вечернем Урганте»
С трасс в Челябинской области уберут камеры-«треноги»
В Челябинской области вырастут штрафы за уничтоженные деревья и раскопки на дорогах
В элитном ЖК Челябинска эвакуировали офис
Меньше 1% жителей Челябинской области разделяют мусор
В Челябинской области прокуратура возбудила дело на Водоканал за то, что целый район несколько дней сидел без воды
Депутаты ЗСО Челябинской области досрочно прекратили полномочия омбудсмена