Панайотов на концерте в Челябинске отказался от коробки конфет
Певец Александр Панайотов влюбил в себя прекрасную половину Челябинска. Шквал аплодисментов, коробки конфет, цветы и игрушки — вот чем порадовали челябинские поклонницы талантливого артиста на концерте 25 сентября.
Дворец железнодорожников сиял огнями, встречая музыкального кумира. Обновленная телебашня приветствовала фирменной надписью «Челябинск». Новая программа «Исключительно твой» Александру удалась.
— Челябинцы, — обратился певец к публике, — эту песню я посвящаю вам, — и спел «Иду сквозь стены».
Вдохновленная поклонница в возрасте преподнесла Александру коробку конфет. Певец подарок не взял, но одну конфетку съел.
Весь концерт певец общался с дамами и приглашал их танцевать.
— Обновленный я, обновленный Челябинск, давайте радоваться жизни! — приговаривал артист.
Вместе с Александром выступила челябинка Юля Жукова, спев новую песню «Я никого и никогда так не любил».
Хит в исполнении Александра «Необыкновенная» поднял зал на ноги. Заполненные зрителями партер и балкон дружно светили фонариками и снимали шоу на мобильные телефоны.
Челябинки приветствовали своего кумира стояФото: Антонина СНЕГУРЕНКО
— Саша! Саша! — дружно скандировали девушки, даже когда артист покинул сцену.
А 13-летняя поклонница, с которой потанцевал Александр, сказала маме:
— Мама, это второй Билан! Он должен поехать на Евровидение!
Александр Панайотов на концерте в Челябинске с новой программой "Исключительно твой".
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ИСТОЧНИК KP.RU