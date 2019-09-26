В Коркино возмутились важнейшим мероприятием в жизни района, которое провели пока все на работе

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-26T13:23:30+03:00

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В Челябинской области хотят объединить в один муниципалитет поселки Коркино, Первомайский и Роза. Всего в них проживает 60 тысяч человек. Однако на публичные слушания во Дворце культуры «Горняк» пришли около 350 активистов. Причина проста — мероприятие прошло в разгар рабочего дня. Пришедшие в основном были работниками бюджетной сферы, пишет «Урал-пресс-информ».

Гостей слушаний живо интересовал вопрос — почему одним дают карточки для голосования, а другим нет. Организаторы слушаний отвечали, что право голоса имеют лишь те, кто предварительно регистрировался. Отметим, чиновники вправе не следовать решению публичных слушаний, так как они носят характер консультации.

В самих шахтерских поселках нет единого мнения по поводу объединения. По итогам публичных слушаний, подавляющее большинство проголосовало за слияние крупных поселков. Дескать так району будет лучше: больше бюджет, большая централизация власти. Но противники считают, что объединение ухудшит качество жизни и может способствовать необъективному распределению бюджета: одному поселку все, а другому ничего.

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ИСТОЧНИК KP.RU