2019-09-26T13:23:30+03:00
Общество

В Коркино возмутились важнейшим мероприятием в жизни района, которое провели пока все на работе

На публичных слушаниях, которые прошли 25 сентября, жители высказались за слияние поселков
Андрей АБРАМОВ
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В Коркино прошли публичные слушания по вопросу объединения трех крупных поселков. Фото: администрация Коркинского районаВ Коркино прошли публичные слушания по вопросу объединения трех крупных поселков. Фото: администрация Коркинского района
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В Челябинской области хотят объединить в один муниципалитет поселки Коркино, Первомайский и Роза. Всего в них проживает 60 тысяч человек. Однако на публичные слушания во Дворце культуры «Горняк» пришли около 350 активистов. Причина проста — мероприятие прошло в разгар рабочего дня. Пришедшие в основном были работниками бюджетной сферы, пишет «Урал-пресс-информ».

Гостей слушаний живо интересовал вопрос — почему одним дают карточки для голосования, а другим нет. Организаторы слушаний отвечали, что право голоса имеют лишь те, кто предварительно регистрировался. Отметим, чиновники вправе не следовать решению публичных слушаний, так как они носят характер консультации.

В самих шахтерских поселках нет единого мнения по поводу объединения. По итогам публичных слушаний, подавляющее большинство проголосовало за слияние крупных поселков. Дескать так району будет лучше: больше бюджет, большая централизация власти. Но противники считают, что объединение ухудшит качество жизни и может способствовать необъективному распределению бюджета: одному поселку все, а другому ничего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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