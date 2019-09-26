Билеты на игры «Трактора» можно купить с 50% скидкой

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-26T14:37:21+03:00

В кассах будут стоять игроки челябинской команды

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Команде нужна поддержка болельщиков, мы ждем челябинцев на арене. И для того, чтобы больше любителей хоккея смогли поддержать команду, клуб проводит акцию «Счастливый час»!

Сегодня 26 сентября с 18-00 до 20-00 в кассах ледовой арены «Трактор» можно приобрести билеты на матчи «Трактор» vs «Барыс» 27 сентября, «Трактор» vs «Локомотив» 29 сентября.

Со скидкой 50%!

Скидка предоставляется за счет спонсоров клуба. В кассах будут работать Лукаш Седлак, Антон Глинкин, Александр Тридчиков, вместе с билетами можно получить и автограф.

Перед матчем зрителей ждут интересные активности в фойе арены:

Выступление группы Play;

перфоманс от талисмана клуба;

интерактивная сцена в фойе с ведущим и ди-джеем;

группа поддержки Белые Медведей + розыгрыши и подарки от партнеров клуба;

спортивная зона от партнеров FERUM (Смешанные единоборства);

кибер-cпортивная зона от партнеров Winstike Tavern;

детская зона «Мастерславль»;

зон рисования плакатов, аквагрима;

зона розыгрыша квартиры;

зона с фото-магнитами «За Танкоград!».

Приходите всей семьей поддержать любимую команду!

ИСТОЧНИК KP.RU