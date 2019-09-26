Билеты на игры «Трактора» можно купить с 50% скидкой
Команде нужна поддержка болельщиков, мы ждем челябинцев на арене. И для того, чтобы больше любителей хоккея смогли поддержать команду, клуб проводит акцию «Счастливый час»!
Сегодня 26 сентября с 18-00 до 20-00 в кассах ледовой арены «Трактор» можно приобрести билеты на матчи «Трактор» vs «Барыс» 27 сентября, «Трактор» vs «Локомотив» 29 сентября.
Со скидкой 50%!
Скидка предоставляется за счет спонсоров клуба. В кассах будут работать Лукаш Седлак, Антон Глинкин, Александр Тридчиков, вместе с билетами можно получить и автограф.
Перед матчем зрителей ждут интересные активности в фойе арены:
Выступление группы Play;
перфоманс от талисмана клуба;
интерактивная сцена в фойе с ведущим и ди-джеем;
группа поддержки Белые Медведей + розыгрыши и подарки от партнеров клуба;
спортивная зона от партнеров FERUM (Смешанные единоборства);
кибер-cпортивная зона от партнеров Winstike Tavern;
детская зона «Мастерславль»;
зон рисования плакатов, аквагрима;
зона розыгрыша квартиры;
зона с фото-магнитами «За Танкоград!».
Приходите всей семьей поддержать любимую команду!
ИСТОЧНИК KP.RU