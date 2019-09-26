2019-09-26T14:42:19+03:00
Общество

В Челябинске активизировались таксидермисты

Изготовители чучел подыскивают жертв в передвижных зверинцах
Лидия ПЕСКОВА
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Животных из зоопарков могут убивать ради чучел.Животных из зоопарков могут убивать ради чучел.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С января 2020-го года в России будут запрещены передвижные зверинцы и зоопарки в торговых центрах. Тысячи животных по этой причине могут остаться на улице. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (93,5 FM) рассказал известный зоозащитник, председатель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

Куда денутся постояльцы этих зверинцев? Домой, как кошек или собак, их не заберешь. Медведи, тигры, львы и другие животные могут оказаться на улице. Их уже караулят таксидермисты. В интернете активизировалась реклама их услуг, — говорит Карен Даллакян.

Зоозащитник переживает за судьбы животных. И прогнозирует всплеск нелегальных убийств.

— Чтобы не портить шкуру, животных начнут усыплять за деньги у ветеринаров. Но усыплять здоровых зверей с января тоже нельзя. Так гласит федеральный закон «О жестоком обращении с животными», принятие которого мы ждали восемь лет, — говорит Даллакян.

Наш земляк призывает ввести какие-то метки, чтобы после закрытия зоопарков судьбу зверей можно было проверить. И просит жителей области не увлекаться чучелами: они выделяют опасный для человека трупный яд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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