2019-09-26T14:53:17+03:00
Спорт

Болеем за наших! Хоккейные недели в Челябинске продолжатся в октябре

Все три команды клубной системы "Трактора" проводят свои матчи в родных стенах
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
Изменить размер текста:

Домашние серии основной команды «Трактора» (КХЛ), и фарм-клубов — «Челмета» (ВХЛ) и «Белых медведей» (МХЛ) стартовали в сентябре.

Клубы уже провели часть своих игр в чемпионате. И эта серия продолжится в октябре.

К сожалению, «Трактор» в первых двух домашних сентябрьских играх уступил, но постараеся реабилитироваться в остальных поединках — с Барысом» (27 сентября, ЛА «Трактор», 19.00) и «Локомотивом» (29 сентября, 17.00).

С 3 по 7 октября черно-белые проведут три матча на выезде — с минским «Динамо», питерским «СКА» и екатеринбургским «Автомобилистом».

А с 9 октября начнут очередную трехматчевую домашнюю серию. «Белые медведи» в ЛА «Трактор» 4-5 октября сыграют с «Омскими ястребами» (4 октября — 18.00, 5 октября — 14.00). А 8-9 октября — с «Тюменским Легионом» (8 октября — 18.00, 9 октября — 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске активизировались таксидермисты
Билеты на игры «Трактора» можно купить с 50% скидкой
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
Карен Даллакян зовет домашних животных Челябинска на диспансеризацию
В Коркино возмутились важнейшим мероприятием в жизни района, которое провели пока все на работе
Панайотов на концерте в Челябинске отказался от коробки конфет
«Перевертмейстер» из Челябинска рассказала о самом страшном кошмаре
Веселые старты для собак и их владельцев «Лохматый чемпион» в Челябинске перенесли на октябрь
Алексей Текслер встретился с кандидатами на посты министров социального блока
В Челябинской области парень пустил друга-бесправника за руль и попал с ним в ДТП
Юная певица из Челябинска спела на «Вечернем Урганте»
С трасс в Челябинской области уберут камеры-«треноги»
В Челябинской области вырастут штрафы за уничтоженные деревья и раскопки на дорогах
В элитном ЖК Челябинска эвакуировали офис
Меньше 1% жителей Челябинской области разделяют мусор
В Челябинской области прокуратура возбудила дело на Водоканал за то, что целый район несколько дней сидел без воды
Депутаты ЗСО Челябинской области досрочно прекратили полномочия омбудсмена