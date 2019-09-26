Болеем за наших! Хоккейные недели в Челябинске продолжатся в октябре

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-26T14:53:17+03:00

Все три команды клубной системы "Трактора" проводят свои матчи в родных стенах

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Домашние серии основной команды «Трактора» (КХЛ), и фарм-клубов — «Челмета» (ВХЛ) и «Белых медведей» (МХЛ) стартовали в сентябре.

Клубы уже провели часть своих игр в чемпионате. И эта серия продолжится в октябре.

К сожалению, «Трактор» в первых двух домашних сентябрьских играх уступил, но постараеся реабилитироваться в остальных поединках — с Барысом» (27 сентября, ЛА «Трактор», 19.00) и «Локомотивом» (29 сентября, 17.00).

С 3 по 7 октября черно-белые проведут три матча на выезде — с минским «Динамо», питерским «СКА» и екатеринбургским «Автомобилистом».

А с 9 октября начнут очередную трехматчевую домашнюю серию. «Белые медведи» в ЛА «Трактор» 4-5 октября сыграют с «Омскими ястребами» (4 октября — 18.00, 5 октября — 14.00). А 8-9 октября — с «Тюменским Легионом» (8 октября — 18.00, 9 октября — 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU