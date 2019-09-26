2019-09-26T15:09:31+03:00
Общество

Жалобу на переполненный контейнер с мусором примет смартфон

В Челябинске появилось мобильное приложение «Вывоз мусора»
Лидия ПЕСКОВА
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Переполненные баки стали редкость.Переполненные баки стали редкость.Фото: Анастасия Осипова
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В Челябинске появилось мобильное приложение «Вывоз мусора». С его помощью жители могут сообщать о переполненных контейнерах в своих дворах. Также можно пожаловаться на несанкционированную свалку.

— Если человек сообщает о какой-то проблеме, диспетчер передает информацию перевозчику. К месту тут же направляется мусоровоз. Информация о вывозе мусора поступает обратно к диспетчеру, а тот сообщает об этом пользователю приложения, — рассказали в пресс-службе регионального оператора «Центр коммунального сервиса».

Пока приложение только тестируют. Для всего города оно пока не открыто.

Однако регоператор принимает обращения горожан:

— на своем сайте www.cks174.ru;

— по электронной почте info@cks174.ru:

— по телефону «горячей линии» 8-351-200-33-83;

— в офисах «ЦКС».

Также регоператор ведет собственный онлайн-мониторинг вывоза мусора. Движение спецтранспорта отслеживает система ГЛОНАСС. А экипажи мусоровозов делают фото контейнерных площадок: до и после вывоза мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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