2019-09-26T15:10:31+03:00
Дом. Семья

Челябинская ветстанция предоставит 50% скидки на услуги к Всемирному дню защиты животных

С 30 сентября по 13 октября Челябинская ветстанция проводит мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты животных (4 октября)
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Акция будет проводиться Челябинской ветстанцией уже 15 год подряд. В текущем году в рамках акции будет проведена бесплатная стерилизация 30 животных из приютов города. Пройдет бесплатная вакцинация против бешенства и дерматомикозов. Будут предоставлены 50% скидки на стерилизацию, на исследование на дерматомикозы, на электронное мечение (чипирование) кошек и собак. С 50 % скидкой можно будет приобрести и микрочипы. Для всех, кто посетит клинику в указанный период, предоставляется купон с 20% скидкой на корма для кастрированных животных торговой марки Royal Canin. С 30 сентября по 31 декабря 2019 года в клинике будет установлена спеццена на лапароскопическую кастрацию животных.

В целом за годы проведения акции, с 2005 по 2018 год, на льготном осмотре в Челябинской ветстанции побывали более семи тысяч мохнатых пациентов, было стерилизовано и кастрировано более 1600 собак и кошек.

С учетом всех проводимых акций в 2019 году Челябинской ветстанцией предусмотрено 65 льготных дней (также скидки предоставляются в World Spay Day — Всемирный день кастрации и стерилизации домашних животных, в «Выгодный четверг»).

Мероприятия в рамках Всемирного Дня защиты животных будут проводиться на базе лечебниц ОГБУ «Челябинская ветстанция»: ветклиника на Свердловском (Свердловский тракт, д.18 а), участковая ветлечебница Металлургического района (ул. Пржевальского, 2) и участковая ветлечебница Тракторозаводского района (ул. Марченко, 7В).

Справки и запись по единому номеру телефона: 214-14-14 с 8.30 до 20.00 часов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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