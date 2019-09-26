2019-09-26T15:24:23+03:00
Общество

Алексей Текслер рассказал, как воздух в Челябинске станет чище

Губернатор участвовал в расширенном заседание Коллегии Росприроднадзора
Ольга АНТОНОВА
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областная программа "Зеленый город" - это озеленение улиц мегаполисов и райцентров. Фото: Архив "КП".областная программа "Зеленый город" - это озеленение улиц мегаполисов и райцентров. Фото: Архив "КП".
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Южный Урал включился в работу по проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Челябинск и Магнитогорск включены в список городов, где нужно снизить выбросы в атмосферу минимум на 20%.

Поставленных задач регион достигает несколькими путями. Во-первых, работой с промышленными предприятиями по снижению выбросов. Заключены соглашения между региональным правительством, Минприроды, Росприроднадзором и промышленниками.

Во-вторых, рекультивируется закрытая свалка в Челябинске.

В-третьих, идут перемены в системе общественного транспорта. Так, в Челябинске приобретаются автобусы на экологически чистом топливе; строится сеть газовых заправок; модернизируются трамвайные пути. Для Магнитогорска приобретаются новые трамваи.

Губернатор подчеркнул, что модернизация системы общественного транспорта — дело затратное. Планируем использовать частные средства за счет механизмов государственно-частного партнерства, деньги федерального и областного бюджетов.

— Мы начали работу по заключению соглашений с промышленниками не только по нашим двум городам, которые входят в проект «Чистый воздух». У нас промышленный регион. В более чем 20 городах расположено 200 промпредприятий. С каждым из них мы заключим соглашение, — резюмировал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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