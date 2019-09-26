2019-09-26T15:47:54+03:00
Общество

В дома Верхнего Уфалея вернулась питьевая вода

В городе запущено новое оборудование для бесперебойной работы водопровода
Ольга АНТОНОВА
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Питьевая вода пришла в квартиры Верхнего Уфалея. Фото: gubernator74.ruПитьевая вода пришла в квартиры Верхнего Уфалея. Фото: gubernator74.ru
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Коммунальный коллапс в Верхнем Уфалее ликвидирован. Водоснабжение небольшого южноуральского города начинает восстанавливаться: запущен новый насос.

По поручению губернатора Алексея Текслера два дня назад министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин выехал Верхний Уфалей, чтобы на месте разрешать коммунальных коллапс.

— Вчера вечером насос доставили в город. В три часа ночи он был смонтирован и запущен. В семь утра в квартиры начала поступать вода и пошел мощный водоразбор, который продолжается до сих пор. Потому резервуар не может наполниться в полной мере. Сейчас специалисты отлаживают систему водоснабжения, — сообщил Виктор Тупикин.

Сейчас в городе шесть машин развозят уфалейцам по графику питьевую воду. В дома, расположенные на пригорках, вода пока не доходит, потому что не заполнен резервуар. Главное: нет порывов воды и сбоев энергосистем. Работа нового оборудования должна стабилизироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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