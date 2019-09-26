Поле конопли уничтожили под Магнитогорском

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-26T16:11:04+03:00

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков вынуждены не только изымать «зелье» и ловить наркодельцов. Работы подкидывать даже матушка-природа. Так в Магнитогорске полицейские нашли участок конопли площадью 2500 «квадратов». Об этом пишет сайт «Челябинск Сегодня».

У поля был владелец. Правда он никакой не наркоделец. Просто не ухаживал за землей и та дала всходы дикорастущей конопли. Посевы он согласился добровольно уничтожить.

— Напоминаем, что обо всех посевах конопли вы можете сообщать в полицию по телефону, в дежурную часть или участковому. Дикорастущие конопля и мак в период их созревания являются наркотическим средством. Значит уголовная ответственность за хранение, перевозку, сбыт или культивирование наступает в полной мере. Полицейские призывают садоводов убрать соцветия после окончания периода цветения растений, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU