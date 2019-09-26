Под окнами школы в центре Челябинска нашли мертвого мужчину

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-26T16:36:27+03:00

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Сегодня утром, 26 сентября, возле школы №138 на улице Сони Кривой обнаружили труп мужчины. Тело увидели ученики из окна кабинета и сказали преподавателям. А те уже вызвали спецслужбы. На место стянулись полицейские, следователи, медики и спасатели.

В СУ СК России по Челябинской области подтвердили инцидент. Сейчас проводится проверка. По предварительным данным, смерть челябинца не носит криминального характера.

— Мужчина шел, ему стало плохо, решил присесть на бортик подвальной ниши под окном. Но его шатнуло, и он упал вниз головой, — пишут очевидцы в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU