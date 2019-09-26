Житель Челябинской области взыскал миллионный долг с бывшей жены

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-26T17:08:03+03:00

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В Миассе местный житель вернул долг в 922 тысячи от своей бывшей жены. Эту сумму экс-супруга осталась должна по решению суда после разводе и раздела имущества. Деньги возвращать женщина не спешила, и вскоре к ней наведались судебные приставы.

Выяснилось, что у должницы есть своя фирма, занимающаяся оптовой торговлей металлами. Приставы намекнули, что из-за долга бизнес могут временно приостановить.

— Не желая тормозить работу фирмы и расчеты с партнерами, бизнесвумен выплатила деньги. Также немаловажным фактором для нее стала вероятность попасть под взыскание исполнительского сбора в 62 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

В присутствии приставов должница передала деньги бывшему супругу. А он написал расписку о получении денег и передал ее приставу. Долг был погашен.

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ИСТОЧНИК KP.RU