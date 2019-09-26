2019-09-26T17:54:13+03:00
Общество

Жители Челябинска помогли полицейским найти водителя, который сбил человека и скрылся

Пешеход получил травмы
Валентина ВАГАНОВА
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За помощью в поисках водителя сотрудники ДПС обратились к пользователям соцсетей.За помощью в поисках водителя сотрудники ДПС обратились к пользователям соцсетей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Тракторозаводском районе Челябинска неизвестный на отечественной «пятнашке» сбил пешехода. Тот переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы. Очевидцы вызвали ему «скорую».

Пока прохожие пытались помочь пострадавшему, водитель, испугавшись наказания, угнал с места аварии. Хотя по закону покидать место ДТП запрещено.

Сотрудники ДПС стали разыскивать нарушителя. Просмотрели записи с камер наружного наблюдения, сделали выборку похожих машин, зарегистрированных в Челябинской области. Оказалось, что их почти три тысячи. За помощью в поисках водителя они обратились к пользователям соцсетей.

— В итоге автомобиль был установлен. Его владелец житель Кунашакского района, который сейчас проживает в Челябинске. Водитель задержан, в отношении него составлен административный материал за оставление места ДТП, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Сегодня, 26 сентября, суд Тракторозаводского района лишил водителя прав на 18 месяцев.

Госавтоинспекция Челябинска благодарит всех граждан оказавших содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств этого ДТП, — добавили в городской ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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