Из Челябинска в Миасс пустят «Вагон здоровья» в честь Дня пожилого человека

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-26T19:02:30+03:00

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Поезд с медиками отправится из южноуральской столицы в Миасс уже завтра, 27 сентября. Прием в «Вагоне здоровья» будут вести терапевт, эндокринолог и кардиолог. Также здесь можно будет измерить рост, вес, артериальное давление, пройти ЭКГ и сдать анализ на содержание глюкозы в крови. Об этом сообщает «Свердловская пригородная компания». «Вагон здоровья» поедет в составе следующих поездов:

— № 6005 Челябинск — Миасс. Отправление в 07:22, прибытие в 09:27;

— № 6016 Миасс — Челябинск. Отправление в 10:52, прибытие в 13:02.

Акция «Вагон здоровья» ежегодная. Обычно она проводится в мае — в начале дачного сезона. В этом году по просьбам южноуральцев ее проведут второй раз в честь Дня пожилого человека. Напомним, он отмечается 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU