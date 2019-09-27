«Что общего между женщиной в купальнике и изготовлением ключей!?»: феминисток возмутил баннер на улице Челябинска
На одной из улиц Челябинска к дереву прикручен небольшой рекламный баннер. На нем изображена на пляже женщина в купальнике, которой гигантская рука выдает ключи. Вот такой странный коллаж.
— В чем связь сексуализированной женщины в купальнике и изготовлением ключей? Это креатив? Нет, это объективация и унижение достоинства женщины, — написали челябинские феминистки в своей группе во «ВКонтакте».
— Но...это лишь просто женщина в купальнике… — удивилась жительница Челябинска Елизавета в комментариях.
— А причем здесь изготовление ключей? Вы в купальнике их обычно забираете? Или все их обычно в купальниках приходят заказывать? В чем связь? — не унимаются дамы, борющиеся против использования в рекламе сексуальных женских тел.
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ИСТОЧНИК KP.RU