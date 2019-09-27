«Что общего между женщиной в купальнике и изготовлением ключей!?»: феминисток возмутил баннер на улице Челябинска

СЕГОДНЯ 06:26 2019-09-27T06:26:46+03:00

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На одной из улиц Челябинска к дереву прикручен небольшой рекламный баннер. На нем изображена на пляже женщина в купальнике, которой гигантская рука выдает ключи. Вот такой странный коллаж.

— В чем связь сексуализированной женщины в купальнике и изготовлением ключей? Это креатив? Нет, это объективация и унижение достоинства женщины, — написали челябинские феминистки в своей группе во «ВКонтакте».

— Но...это лишь просто женщина в купальнике… — удивилась жительница Челябинска Елизавета в комментариях.

— А причем здесь изготовление ключей? Вы в купальнике их обычно забираете? Или все их обычно в купальниках приходят заказывать? В чем связь? — не унимаются дамы, борющиеся против использования в рекламе сексуальных женских тел.

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ИСТОЧНИК KP.RU