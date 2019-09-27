Муж челябинки, сбитой самосвалом, просит внимания губернатора

СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-27T06:28:23+03:00

Еще недавно жизнь молодых супругов обещала только радости. Фото: личный архив героя публикации.

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Семь суток прошло с того страшного мига, когда самосвал влетел на трамвайную остановку на Северо-Западе Челябинска и сбил молодую женщину. Семь суток назад пострадавшая в ДТП Анжела Белякова лишилась раздавленной многотонной махиной ноги. Состояние молодой женщины крайне тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не дают никаких прогнозов.

Муж пострадавшей Никита Беляков решил обратиться к глава региона с просьбой не оставить без внимания резонансное ДТП, написал письмо. Губернатор неделей раньше собрал силовиков на совещание по безопасности дорожного движения в Челябинске. Слишком много на улицах города грузовых машин: они создают аварийные ситуации, провоцируют заторы. Потому потоки нужно разделить: день, в основном, для легковушек. Ночь — для фур.

Не стоит забывать, что вокруг Челябинска проложена объездная дорога для транзитных авто, потому им в город въезд следует запретить.

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ИСТОЧНИК KP.RU