2019-09-27T07:30:46+03:00
Общество

В Челябинске чиновников обвиняют в бесконтрольной вырубке деревьев

Горожане завалили жалобами региональное Управление федеральной антимонопольной службы
Ольга АНТОНОВА
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Эти деревья в количестве 76 штук вырубили два года назад на улице 40-летия Победы. Фото: Архив "КП".Эти деревья в количестве 76 штук вырубили два года назад на улице 40-летия Победы. Фото: Архив "КП".
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Разрешение на вырубку деревьев чиновники в Челябинске выдают без веских оснований. В этом убедились специалисты Управления ФАС России по Челябинской области. Никто не выезжает на место, чтобы убедиться в необходимости рубки; для разрешающей подписи довольствуются скачанными из интернета картами-схемами улиц. Об этом сообщила замруководителя регионального ведомства Влада Ливончик. Не берутся в расчет ни состояние «приговоренных» деревьев, ни их возраст. В документах реагируют крестики, поставленные на схемах под вырубку в условном месте.

Удивительное равнодушие к важной теме объяснить невозможно. Будто сами чиновники не живут в пропыленном Челябинске и не дышат грязным воздухом.

Два c половиной года назад экс-министр экологии области Ирина Гладкова объявила, что в городе пройдет инвентаризация зеленых насаждений. Министр сменился, но подсчетов так и не было. А деревьев уже так мало, что впору пересчитывать поштучно.

На рассмотрении в антимонопольной службе сейчас дело о нарушениях в озеленении города к саммитам. Заказчик большой работы в 198 млн руб — Управление дорожного хозяйства. Контракт по санитарной вырубке, устройству газонов и посадке зеленых насаждений заключен. И опять чиновники небрежны. Паспортов дорог нет, документы по «зеленке» не соответствуют действительности. Чего же нам ждать? Сухих прутиков, которые погибнут?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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