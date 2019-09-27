В Челябинске чиновников обвиняют в бесконтрольной вырубке деревьев

СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-27T07:30:46+03:00

Эти деревья в количестве 76 штук вырубили два года назад на улице 40-летия Победы. Фото: Архив "КП".

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Разрешение на вырубку деревьев чиновники в Челябинске выдают без веских оснований. В этом убедились специалисты Управления ФАС России по Челябинской области. Никто не выезжает на место, чтобы убедиться в необходимости рубки; для разрешающей подписи довольствуются скачанными из интернета картами-схемами улиц. Об этом сообщила замруководителя регионального ведомства Влада Ливончик. Не берутся в расчет ни состояние «приговоренных» деревьев, ни их возраст. В документах реагируют крестики, поставленные на схемах под вырубку в условном месте.

Удивительное равнодушие к важной теме объяснить невозможно. Будто сами чиновники не живут в пропыленном Челябинске и не дышат грязным воздухом.

Два c половиной года назад экс-министр экологии области Ирина Гладкова объявила, что в городе пройдет инвентаризация зеленых насаждений. Министр сменился, но подсчетов так и не было. А деревьев уже так мало, что впору пересчитывать поштучно.

На рассмотрении в антимонопольной службе сейчас дело о нарушениях в озеленении города к саммитам. Заказчик большой работы в 198 млн руб — Управление дорожного хозяйства. Контракт по санитарной вырубке, устройству газонов и посадке зеленых насаждений заключен. И опять чиновники небрежны. Паспортов дорог нет, документы по «зеленке» не соответствуют действительности. Чего же нам ждать? Сухих прутиков, которые погибнут?

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ИСТОЧНИК KP.RU