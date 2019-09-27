Неисправная вытяжка убила супружескую пару в Магнитогорске
Вечером 26 сентября в полицию позвонили жители частного сектора Магнитогорска. В доме нашли два тела. На место выехали следователи.
Криминалисты внимательно осмотрели место инцидента.
— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Пока уголовного дела нет. Идет доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.
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ИСТОЧНИК KP.RU