Неисправная вытяжка убила супружескую пару в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 07:33 2019-09-27T07:34:16+03:00

Двое человек отравились угарным газом в Магнитогорске. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Уголовного дела пока нет

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Вечером 26 сентября в полицию позвонили жители частного сектора Магнитогорска. В доме нашли два тела. На место выехали следователи.

Криминалисты внимательно осмотрели место инцидента.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Пока уголовного дела нет. Идет доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

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ИСТОЧНИК KP.RU