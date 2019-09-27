2019-09-27T07:34:16+03:00
Происшествия

Неисправная вытяжка убила супружескую пару в Магнитогорске

Уголовного дела пока нет
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Двое человек отравились угарным газом в Магнитогорске.Двое человек отравились угарным газом в Магнитогорске.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Вечером 26 сентября в полицию позвонили жители частного сектора Магнитогорска. В доме нашли два тела. На место выехали следователи.

Криминалисты внимательно осмотрели место инцидента.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Пока уголовного дела нет. Идет доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На заводе в Челябинске сокращают сотрудников из-за китайских конкурентов
Иностранец пригнал экскаватор и нелегально добывал камень в Челябинске
Пробки на Копейском шоссе в Челябинске бьют рекорды
В Челябинске фаворитом видеоконкурса «Мир семьи» стала семья из Испании
Проверка скандальной покраски дома на площади Революции затягивается
В Челябинске чиновников обвиняют в бесконтрольной вырубке деревьев
В Челябинске на Южно-Уральской книжной ярмарке пройдут бесплатные мастер-классы
«Может, еще и кольцом будете платить!?»: в Челябинске кондукторы отказываются принимать плату за проезд по Apple Watch
Муж челябинки, сбитой самосвалом, просит внимания губернатора
«Что общего между женщиной в купальнике и изготовлением ключей!?»: феминисток возмутил баннер на улице Челябинска
Очевидцы сняли на видео, как жительница Кургана избивает челябинского полицейского в аэропорту
В Челябинске сотрудники ГИБДД поймали сбытчика наркотиков
Из Челябинска в Миасс пустят «Вагон здоровья» в честь Дня пожилого человека
Жители Челябинска помогли полицейским найти водителя, который сбил человека и скрылся
Житель Челябинской области взыскал миллионный долг с бывшей жены
Под окнами школы в центре Челябинска нашли мертвого мужчину
Поле конопли уничтожили под Магнитогорском
В дома Верхнего Уфалея вернулась питьевая вода
Алексей Текслер рассказал, как воздух в Челябинске станет чище